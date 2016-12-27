Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Совет ветеранов Минобороны подвел итоги своей работыСовет ветеранов Минобороны подвел итоги своей работы

Посольство КР в РФ в связи с терактами в Турции и событиями в Германии просит кыргызстанцев быть бдительными

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399658-ru.html

Похожие новости

Посольство Кыргызстана в России просит наших граждан избегать многолюдных мест

Сегодня: свечи у посольства России, завтрак с Трампом, тряхнуло Иссык-Куль

Кыргызстанцы несут цветы к российскому посольству в Бишкеке

Скорбим вместе с вами. Кыргызстанцы несут цветы и свечи к посольству РФ

Бишкекчане приносят цветы и зажигают свечи у посольства России в память о погибших в крушении Ту-154 (фото)

27 декабря 2016, 5:36       Комментарии

Посольство Кыргызстана в России просит кыргызстанцев быть бдительными и соблюдать все меры предосторожности.
Свое сообщение посольство распространило в связи с трагедией, произошедшей 20 декабря в центре Берлина (Германия) и терактами в Турции. На рождественской ярмарке в Берлине грузовик врезался в толпу людей, в результате погибли 12 человек, более 50 человек получили ранение разной тяжести. В Турции в 2016 году произошел ряд терактов, в последнем из которых расстреляли посла России в Турции Андрея Карлова.
Посольство просит кыргызстанцев избегать места массового скопления людей и без необходимости не покидать места проживания.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум