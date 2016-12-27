Посольство КР в РФ в связи с терактами в Турции и событиями в Германии просит кыргызстанцев быть бдительными

27 декабря 2016, 5:36 Комментарии

Посольство Кыргызстана в России просит кыргызстанцев быть бдительными и соблюдать все меры предосторожности.

Свое сообщение посольство распространило в связи с трагедией, произошедшей 20 декабря в центре Берлина (Германия) и терактами в Турции. На рождественской ярмарке в Берлине грузовик врезался в толпу людей, в результате погибли 12 человек, более 50 человек получили ранение разной тяжести. В Турции в 2016 году произошел ряд терактов, в последнем из которых расстреляли посла России в Турции Андрея Карлова.

Посольство просит кыргызстанцев избегать места массового скопления людей и без необходимости не покидать места проживания.