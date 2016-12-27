Совет ветеранов Минобороны подвел итоги своей работы

27 декабря 2016, 4:47 Комментарии

На базе Кыргызского национального военного лицея 24 декабря состоялась 3-я отчетно-выборная конференция Совета ветеранов Министерства обороны Кыргызстана. Как сообщили 26 декабря в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил, в работе конференции приняли участие ветераны военного ведомства.

С отчетом о проделанной работе за отчетный период выступил действующий председатель Совета полковник запаса Бекжан Мырзаканов.

Единогласным решением участников конференции были избраны новый председатель, заместитель председателя и члены Совета ветеранов.

Завершилось мероприятие награждением ветеранов, внесших активный личный вклад в развитие ветеранского движения военного ведомства, почетными грамотами Генерального штаба, Государственного комитета по делам обороны и Совета ветеранов.