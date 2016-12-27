27 декабря 2016, 2:05 Комментарии

В Кыргызстане 13 неправительственных организаций, оказывающих услуги детям, прошли аккредитацию.

В управлении по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития уточнили, что прием заявок на аккредитацию осуществляется с 20 июня 2016 года. На сегодняшний день с заявлением о прохождении процедуры аккредитации обратились 25 некоммерческих организаций.

После регистрации заявления экспертная группа проводит оценку предоставляемых услуг. Действующие по всей стране 7 экспертных групп сформированы из числа сотрудников уполномоченных госорганов в сфере образования, здравоохранения, социального развития, санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, а также представителей гражданского общества. Эксперты оценивают и определяют соответствие предоставляемых услуг минимальным стандартам по уходу, воспитанию и социализации детей в учреждениях, оказывающих социальные услуги детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Итоги оценки рассматривает комиссия по аккредитации и принимает положительное или отрицательное решение. Все процедуры регулируются положением об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время 13 организации прошли аккредитацию, шестерым было отказано, еще три заявления направлены на дополнительную оценку.