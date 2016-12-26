Почему Бишкек может получить помощь от ЕАЭС, рассказал эксперт

26 декабря 2016, 23:32 Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Решение официального Бишкека в пользу подписания Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может подразумевать, что страна получит дополнительную помощь от экономически более сильных партнеров по альянсу, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян сообщил, что лидеры трех стран, за исключением Кыргызстана, поставили свои подписи под Таможенным кодексом ЕАЭС. Впоследствии он заявил, что президент республики Алмазбек Атамбаев, который во время церемонии подписания не утвердил документ, в конечном счете изменил свое решение.

"Мы не дипломаты, а потому можем называть вещи своими именами. Это "восточный базар". Значит, будут отдельно выделены дополнительные средства, чтобы Кыргызстан смог наконец создать нормальную службу ветеринарного контроля с современным оборудованием", - сказал Грозин РИА Новости.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.