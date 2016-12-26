Во всех госучреждениях лампы накаливания поэтапно будут заменены на светодиодные лампы

26 декабря 2016, 22:37 Комментарии

Во всех государственных учреждениях лампы накаливания поэтапно будут заменены на светодиодные лампы. Об этом вице-премьер-министр Олег Панкратов сказал 23 декабря во время рабочего совещания по вопросу оптимизации расходов госучреждений на коммунальные услуги.

Как сообщила пресс-служба правительства, О.Панкратов отметил, что вопрос рационального использования энергетических мощностей остается актуальным на сегодняшний день.

"Много говорится о необходимости строительства новых генерирующих мощностей с целью снижения энергетического дефицита в стране. Новые технологии позволяют найти и другие пути сокращения потребления энергетической энергии. В настоящее время в государственных учреждениях установлено порядка 538 тыс. ламп накаливания. Если мы поменяем эти лампы накаливания на светодиодные, экономический эффект составит порядка 60 млн кВт.ч, что соразмерно строительству новой генерирующей станции мощностью 7 МВт", - сказал О.Панкратов.

По его словам, переход на светодиодные лампы экономически выгоден для любого потребителя.

"Несмотря на то, что светодиодные лампы в среднем стоят дороже, чем обычные лампы накаливания, экономическая выгода ввиду меньшего потребления электроэнергии и большего срока эксплуатации составит в среднем 250 сомов на каждую единицу источника света. В масштабах страны это может дать значительный экономический эффект. Установка светодиодных ламп, производимых Майлуу-Суйским электроламповым заводом, будет способствовать не только сокращению потребления электроэнергии и расходов по оплате счетов за свет, но и поможет градообразующему предприятию, работать стабильно и выполнять взятые на себя социальные и иные обязательства", - отметил вице-премьер.