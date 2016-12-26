Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В 2017 году председательство в ЕАЭС переходит к КыргызстануВ 2017 году председательство в ЕАЭС переходит к КыргызстануГосстрою поручено в срок завершить реконструкцию КПП на кыргызско-казахской границеГосстрою поручено в срок завершить реконструкцию КПП на кыргызско-казахской границе

Саммиты в Санкт-Петербурге: генсека не выбрали, но кодекс приняли

 

Фотографии: regnum.ru

Источник:
https://regnum.ru/news/polit/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399653-ru.html

Похожие новости

Президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и России подписали Таможенный кодекс ЕАЭС.

Лидеры стран ЕАЭС, в том числе Кыргызстана, подписали Таможенный кодекс

Кыргызстан подписал таможенный кодекс на саммите ЕАЭС

Председатель коллегии ЕЭК заявляет, что Кыргызстан все-таки подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

Кыргызстан отказался подписывать таможенный кодекс ЕАЭС

26 декабря 2016, 19:07       Комментарии

"Приняты концептуальные документы по углублению интеграции. В частности, главы государств одобрили заявление относительно формирования цифровой повестки Евразийского союза, - заявил на брифинге председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. - Мы убеждены, что для модернизации наших экономик это очень важное заявление. И мы будем с нашими коллегами обсуждать, какими этапами, какими программами и проектами мы будем реализовывать цифровую повестку Евразийского экономического союза".
Что касается ключевого вопроса другого саммита - сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, то, как сообщил пока действующий генсек организации Николай Бордюжа, вопрос о генеральном секретаре организации будет рассмотрен на следующей сессии совета ОДКБ в апреле. Этот вопрос откладывается уже в ходе второго саммита. Первый раз - в октябре текущего года, когда главой организации должен был быть назначен представитель Армении.
Примечательно, что питерские встречи проигнорировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На этот факт намекнул в своем выступлении президент Армении Серж Саргсян. "Наша сегодняшняя встреча - хорошая возможность подвести итоги двухлетней деятельности Евразийского экономического союза, выявить наши достижения, а они, по нашему мнению, немалые. Думаю, стоит также акцентировать внимание на проблемных вопросах, тормозящих полноценное функционирование нашего единого экономического пространства. Было бы желательно конечно, чтобы эти актуальные вопросы были обсуждены при участии всех наших коллег", - отметил Саргсян.
Отсутствие "батьки" в Санкт-Петербурге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал так: "Наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии".
Читайте ранее в этом сюжете: Санкт-Петербург: Будет ли у ОДКБ новый генсек, а у ЕАЭС Таможенный кодекс

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум