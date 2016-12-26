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В отношении Аиды Саляновой возбуждено уголовное дело

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352747_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399650-ru.html

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26 декабря 2016, 21:13       Комментарии

Такое решения сегодня принято Генпрокуратурой Кыргызстана по результатам проверки проведенной Госкомитетом национальной безопасности.
Уголовное дело в отношении Саляновой, касается возобновления адвокатской лицензии Алексею Елисееву. Этот приближенный Максима Бакиева является фигурантом нескольких уголовных дел по фактам рейдерского захвата бизнеса в Кыргызстане, в период правления президента Бакиева.
В тот момент когда Садянова возобновила лицензию Елисееву, она пребывала в должности министра юстиции, а приближенный Бакиевых находился за пределами Кыргызстана и подозревался в совершении серьезных экономических преступлений.
Напомним, в конце ноября, было открытое уголовное дело по 304-ой статье УК "Злоупотребление должностным положение",
Тогда в постановлении о возбуждении уголовного дела, было указано: "приостановление и возобновление действия лицензии произведено должностными лицами Министерства юстиции незаконно, на основании поддельных заявлений Елисеева, без получения ответа Информационного центра МВД, несмотря на имевшие сведения об уголовных делах в отношении Елисеева".
По данным наших источников, спецслужбы завершили расследование и передали материалы в Генпрокуратру. И вот сегодня ГП возбудила уголовное дело в отношении самой Саляновой, по факту превышения служебных полномочий – статья 304 УК КР. Для дальнейших процессуальных действий все материалы направлены в следственное управление Генеральной прокуратуры.
То есть в ближайшее время Саляновой должно быть официально предъявлено обвинение и рассмотрен вопрос о мере пресечения для нее. Есть перспектива, что Новый год бывшая Генпрокурор встретит под арестом. Под домашним или реальным, пока не понятно.

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