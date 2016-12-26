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Бишкекские педагоги провели акцию "От сердца к сердцу" для детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделенииБишкекские педагоги провели акцию "От сердца к сердцу" для детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделенииКыргызстан подписал таможенный кодекс на саммите ЕАЭСКыргызстан подписал таможенный кодекс на саммите ЕАЭС

Лидеры стран ЕАЭС, в том числе Кыргызстана, подписали Таможенный кодекс

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/economy/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399649-ru.html

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Саммит ЕАЭС: Кыргызстан не подписал Таможенный кодекс

26 декабря 2016, 20:56       Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Лидеры стран Евразийского экономического союза, включая Кыргызстан, подписали Таможенный кодекс ЕАЭС, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета, сообщает РИА Новости.
Ранее он сообщал, что документ подписали три страны за исключением КР.
"Президенты четырех стран подписали все представленные документы, в том числе Таможенный кодекс", - заявил Саркисян журналистам, добавив, что последний существенно облегчит таможенные процедуры внутри ЕАЭС.
Саркисян отметил, что президент Кыргызстана в ходе церемонии подписания документов не поставил свою подпись под кодексом, но в итоге его утвердил.
"Кыргызстан подписал Таможенный кодекс. Со стороны республики не подписано только заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность. Это связано с тем, что наши кыргызские коллеги предлагают уточнить формулировку о снятии барьеров и ограничений на внутреннем рынке", - пояснил он.
Глава КР Алмазбек Атамбаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета и неформальной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

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