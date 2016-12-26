Алмазбек Атамбаев принимает участие в неформальной сессии СКБ ОДКБ в узком составе

26 декабря 2016, 20:29 Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург Российской Федерации принимает участие в неформальной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал глав государств-членов ОДКБ и после протокольного фотографирования, участники сессии проводят встречу в узком составе.