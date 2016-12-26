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Генпрокуратура предложила рассмотреть ответственность сотрудников Минсоцразвития за ненадлежащее выполнение антикоррупционного планаГенпрокуратура предложила рассмотреть ответственность сотрудников Минсоцразвития за ненадлежащее выполнение антикоррупционного планаВ Питере началась неформальная сессия ОДКБВ Питере началась неформальная сессия ОДКБ

Алмазбек Атамбаев принимает участие в неформальной сессии СКБ ОДКБ в узком составе

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399648-ru.html

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26 декабря 2016, 20:29       Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург Российской Федерации принимает участие в неформальной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал глав государств-членов ОДКБ и после протокольного фотографирования, участники сессии проводят встречу в узком составе.

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