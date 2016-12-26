Кыргызстан подписал таможенный кодекс на саммите ЕАЭС

26 декабря 2016, 20:52 Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. Кыргызстан подписал таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил во время заявления для прессы по итогам саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, передает корреспондент РБК.

Ранее Саркисян говорил, что президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не стал подписать таможенный кодекс союза и заявление по развитию торговли. Свое заявление Саркисян сделал во время церемонии подписания итоговых документов саммита, которая транслировалась в пресс-центр.

Однако позже, в пресс-центре председатель коллегии сообщил, что таможенный кодекс президент Кыргызстана Атамбаев подписал и четыре президента поручили представить подписанные документы белорусским коллегам. Белорусский президент Александр Лукашенко на саммит не приехал.

Как пояснил накануне пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, отсутствие Лукашенко на саммите не помешает обсуждению вопросов, связных с интеграцией. Пресс-серкетарь уточнил, что все документы, подписание которых планируется, уже согласованы с белорусскими коллегами и будут переданы президенту Белоруссии для подписания позднее.

Таможенный кодекс был согласован и одобрен премьерами пяти стран ЕАЭС 16 ноября. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Кыргызстан. Сегодня же в Петербурге проходит саммит Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Источник РБК