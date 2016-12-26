Генпрокуратура предложила рассмотреть ответственность сотрудников Минсоцразвития за ненадлежащее выполнение антикоррупционного плана

26 декабря 2016, 20:35 Комментарии

Рабочая группа Совета обороны на своем заседании рассмотрела ход исполнения плана антикоррупционных мероприятий в Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития.

В ходе заседания рабочая группа акцентировала внимание на недостаточной работе по двум зонам коррупционных рисков: работе с безработными гражданами и выплате денежных пособий и компенсаций.

Генеральная прокуратура на имя министра труда и социального развития Таалайкуль Исакуновой внесла представление об устранении нарушений нормативного правового акта в сфере противодействия коррупции, а также предложила рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности должностных лиц министерства в связи с непринятием должных мер по исполнению антикоррупционного плана.

Также для минимизации выявленных коррупционных рисков министерству поручено обеспечить контроль за своевременным и качественным исполнением плана.

При этом рабочая группа Совета обороны признала работу министерства по демонтажу коррупционных рисков удовлетворительной.