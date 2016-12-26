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Фото — А.Атамбаев принимает участие в неформальной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составеФото — А.Атамбаев принимает участие в неформальной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составеАлмазбек Атамбаев принимает участие в неформальной сессии СКБ ОДКБ в узком составеАлмазбек Атамбаев принимает участие в неформальной сессии СКБ ОДКБ в узком составе

Генпрокуратура предложила рассмотреть ответственность сотрудников Минсоцразвития за ненадлежащее выполнение антикоррупционного плана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399645-ru.html

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Совет обороны признал работу Минсоцразвития по демонтажу коррупционных рисков удовлетворительной

Рабочая группа Совета обороны признала работу Минсоцразвития КР по демонтажу коррупционных рисков удовлетворительной

26 декабря 2016, 20:35       Комментарии

Рабочая группа Совета обороны на своем заседании рассмотрела ход исполнения плана антикоррупционных мероприятий в Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития.
В ходе заседания рабочая группа акцентировала внимание на недостаточной работе по двум зонам коррупционных рисков: работе с безработными гражданами и выплате денежных пособий и компенсаций.
Генеральная прокуратура на имя министра труда и социального развития Таалайкуль Исакуновой внесла представление об устранении нарушений нормативного правового акта в сфере противодействия коррупции, а также предложила рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности должностных лиц министерства в связи с непринятием должных мер по исполнению антикоррупционного плана.
Также для минимизации выявленных коррупционных рисков министерству поручено обеспечить контроль за своевременным и качественным исполнением плана.
При этом рабочая группа Совета обороны признала работу министерства по демонтажу коррупционных рисков удовлетворительной.

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