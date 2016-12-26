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Алмазбек Атамбаев участвует в заседании ЕАЭС в узком составе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352745_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399643-ru.html

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Алмазбек Атамбаев принимает участие в неформальной сессии СКБ ОДКБ в узком составе

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В Санкт-Петербурге (Россия) проходит заседание ОДКБ

В Санкт-Петербурге началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

26 декабря 2016, 20:02       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 декабря, в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург (Россия) принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
Владимир Путин поприветствовал глав государств-членов ОДКБ, и после протокольного фотографирования, участники встречи проводят переговоры в узком составе.
Открывая заседание, президент России отметил, что в этом году Евразийскому экономическому союзу исполняется два года, поэтому есть хороший повод подвести итоги совместной работы за этот период и обменяться мнениями о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции. По его словам, в процессе строительства ЕАЭС были достигнуты серьезные успехи, создан емкий, общий рынок, действующий по согласованным правилам, основанным на универсальных принципах Всемирной торговой организации, заметно повысились и показатели взаимной торговли, последовательно устраняются барьеры на пути свободного движения товаров, рабочей силы и капитала.
Алмазбек Атамбаев в начале своего выступления выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета близ города Сочи и всему братскому народу России. "Мы скорбим вместе с вами", - сказал президент.
Касаясь вопросов деятельности Евразийского экономического союза, глава Кыргызстана подчеркнул, что 2016 год был показательным для республики в качестве полноправного члена Союза.
"Произошло много изменений: были как позитивные моменты, так и отрицательные. К сожалению, негатив временами превалирует и это в целом накладывает отпечаток на то, как народ Кыргызстана принимает вступление страны в Евразийский экономический союз. И это, естественно, накладывает отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз", - сказал Алмазбек Атамбаев, предложив обсудить имеющиеся вопросы в ходе предстоящих переговоров.

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