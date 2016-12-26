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В Санкт-Петербурге началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составеВ Санкт-Петербурге началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составеНайдена девушка, которая не помнит ничего, кроме имени, — Чуйское ГУВДНайдена девушка, которая не помнит ничего, кроме имени, — Чуйское ГУВД

27 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42361_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399641-ru.html

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 27 декабря отключат электричество

26 декабря 2016, 20:00       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке:
<ul> <li>с 9.00 до 18.00 - улицы Фирсова, Карагачевая, переулки Озерный, Чаткальский;</li> <li>с 14.00 до 17.00 - улица Жумабека, Фрунзе, Семашко, Суюмбаева;</li> <li>с 12.00 до 15.00 - улицы Карагачевая, Широкая, переулок Дорожный;</li> <li>с 9.00 до 13.00 - улицы Кара-Жигач, Кожояр жилмассива "Кара-Жигач";</li> <li>с 10.00 до 17.00 - район средней школы жилмассива "Кара-Жигач";</li> <li>улица Репина, Гагарина, Суворова, Дорожная, Серегина;</li> <li>с 9.00 до 17.00 - жилмассив "Ала-Тоо".</li> </ul>
В Чуйской области:
<ul> <li>с 9.00 до 17.00 - села Арашан, Таш-Мойнок;</li> <li>улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Садовая, Набережная, Совхозная в селе Маевка;</li> <li>село Тюз;</li> <li>улицы Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Белинского, Калинина, Полярная, Садовая, Новооктябрьская в селе Сокулук;</li> <li>улицы Гоголя, Пионерская, Октябрьская, Свердлова, Шопокова, Джамбула, Льва Толстого, Железнодорожная, Жданова, Целинная, Абая, Кожомбердиева, Федорова, Космодемьянской в городе Кара-Балте;</li> <li>на два часа в течение дня - улицы Чон-Багыш, Эгимова, Уметова, Карагул Акмат, Садовая, Достук, Шабдана баатыра, Конура Осмона, Уметалиева, район Панорамы села Кара-Жигач;</li> <li>с 8.00 до 17.00 - квартал "Ковровщиков", №№15, 16 в Кара-Балте.</li> </ul>

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