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Участники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудят ситуацию в мире и возможные угрозыУчастники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудят ситуацию в мире и возможные угрозыКыргызстан отказался подписывать таможенный кодекс ЕАЭСКыргызстан отказался подписывать таможенный кодекс ЕАЭС

В Санкт-Петербурге (Россия) проходит заседание ОДКБ

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42379_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399640-ru.html

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Президент Беларуси не приехал на саммит ОДКБ и ЕАЭС в Санкт-Петербург

26 декабря 2016, 20:14       Комментарии

"Мы договаривались о том, что проведем неформальный обмен мнениями по ситуации в сфере безопасности наших стран", - заявил сегодня на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин.
"Поговорим о том, что в мире происходит накануне Нового года. Диалог по вопросам, которые представляют для нас значительный интерес, продолжается у нас постоянно, но от этого проблем меньше не становится. Во всяком случае, это дает нам возможность быть в курсе происходящих событий и вовремя реагировать на угрозы, которые возникают вокруг наших стран", - сказал глава РФ.
"Мы знаем, как складываются непросто отношения во многих регионах мира. Количество горячих точек не уменьшается, а застарелые конфликты, к сожалению, не преодолеваются в том объеме, в котором бы хотелось. Например, проблемы Афганистана, Ближнего Востока, Сирии. Все это, безусловно, нас беспокоит", - добавил Владимир Путин.
Заседание проходит в узком составе.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Президент Беларуси Александр Лукашенко не прилетел в Санкт-Петербург.

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