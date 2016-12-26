В Санкт-Петербурге началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

26 декабря 2016, 20:02 Комментарии

В городе Санкт-Петербург 26 декабря началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.

В заседании участвуют главы делегаций стран.

В рамках саммита ОДКБ лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят вопросы союзнического взаимодействия. Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Также ожидается, что президенты обсудят кандидатуру нового генерального секретаря ОДКБ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не принимает участие в заседаниях ВЕЭС и ОДКБ.