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Инсайдеры показали новейшие смартфоны NokiaИнсайдеры показали новейшие смартфоны NokiaВ Санкт-Петербурге (Россия) проходит заседание ОДКБВ Санкт-Петербурге (Россия) проходит заседание ОДКБ

Участники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудят ситуацию в мире и возможные угрозы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399637-ru.html

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26 декабря 2016, 20:15       Комментарии

Диалог по вопросам, представляющим значительный интерес, продолжается постоянно, но от этого проблем меньше не становится. Об этом сказал президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге. Он сообщил, что участники заседания обсудят ситуацию в мире, вопросы безопасности стран, обменяются мнениями по этим проблемам. Такие заседания, по мнению В.Путина, дают возможность постоянно быть в курсе происходящих событий и вовремя реагировать на угрозы, которые возникают вокруг стран ОДКБ.
"Мы знаем, как непросто складываются отношения во многих регионах мира, количество проблемных горячих точек не уменьшается, а застарелые конфликты не преодолеваются в том объеме, в котором хотелось бы. Например, это проблемы Ближнего Востока, Сирии и других горячих точек. Все это, безусловно, нас беспокоит и мы имеем возможность сегодня встретиться и поговорить", - сказал он.
Дальше заседание продолжилось без представителей СМИ.

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