Участники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудят ситуацию в мире и возможные угрозы

26 декабря 2016, 20:15 Комментарии

Диалог по вопросам, представляющим значительный интерес, продолжается постоянно, но от этого проблем меньше не становится. Об этом сказал президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге. Он сообщил, что участники заседания обсудят ситуацию в мире, вопросы безопасности стран, обменяются мнениями по этим проблемам. Такие заседания, по мнению В.Путина, дают возможность постоянно быть в курсе происходящих событий и вовремя реагировать на угрозы, которые возникают вокруг стран ОДКБ.

"Мы знаем, как непросто складываются отношения во многих регионах мира, количество проблемных горячих точек не уменьшается, а застарелые конфликты не преодолеваются в том объеме, в котором хотелось бы. Например, это проблемы Ближнего Востока, Сирии и других горячих точек. Все это, безусловно, нас беспокоит и мы имеем возможность сегодня встретиться и поговорить", - сказал он.

Дальше заседание продолжилось без представителей СМИ.