Найдена девушка, которая не помнит ничего, кроме имени, — Чуйское ГУВД

26 декабря 2016, 19:51 Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. В Сокулукском районе обнаружена девушка, которая, кроме своего имени, ничего не помнит, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

"22 декабря возле речки Сокулук в одноименном селе нашли девушку азиатской национальности. Ей примерно 20-25 лет, зафиксировано обморожение стопы левой ноги. Она доставлена в территориальную больницу Сокулукского района и госпитализирована в отделение травматологии", - говорится в сообщении.

Девушка назвалась Айгерим. Больше она ничего о себе не вспомнила. Также затруднилась ответить, как оказалась на месте, где ее обнаружили.

ГУВД просит всех, кто владеет какой-либо информацией об этой девушке, сообщить по телефонам дежурной части ГУВД Чуйской области (0 312) 43-01-27 и дежурной части ОВД Сокулукского района (0 312) 60-75-67.