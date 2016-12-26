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27 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет27 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат светСаммит ЕАЭС: Кыргызстан не подписал Таможенный кодексСаммит ЕАЭС: Кыргызстан не подписал Таможенный кодекс

Найдена девушка, которая не помнит ничего, кроме имени, — Чуйское ГУВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399636-ru.html

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26 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

26 декабря 2016, 19:51       Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. В Сокулукском районе обнаружена девушка, которая, кроме своего имени, ничего не помнит, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
"22 декабря возле речки Сокулук в одноименном селе нашли девушку азиатской национальности. Ей примерно 20-25 лет, зафиксировано обморожение стопы левой ноги. Она доставлена в территориальную больницу Сокулукского района и госпитализирована в отделение травматологии", - говорится в сообщении.
Девушка назвалась Айгерим. Больше она ничего о себе не вспомнила. Также затруднилась ответить, как оказалась на месте, где ее обнаружили.
ГУВД просит всех, кто владеет какой-либо информацией об этой девушке, сообщить по телефонам дежурной части ГУВД Чуйской области (0 312) 43-01-27 и дежурной части ОВД Сокулукского района (0 312) 60-75-67.

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