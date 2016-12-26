Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Санкт-Петербурге (Россия) проходит заседание ОДКБВ Санкт-Петербурге (Россия) проходит заседание ОДКБВ Санкт-Петербурге началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составеВ Санкт-Петербурге началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

Кыргызстан отказался подписывать таможенный кодекс ЕАЭС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/economy/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399635-ru.html

Похожие новости

Саммит ЕАЭС: Кыргызстан не подписал Таможенный кодекс

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана потребовал не затягивать с модернизацией КПП

В 2017 году председательство в ЕАЭС переходит к Кыргызстану

Посольство Кыргызстана в России просит наших граждан избегать многолюдных мест

В парламенте Кыргызстана может смениться вице-спикер

26 декабря 2016, 20:09       Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза подписали только три страны, участвовавшие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Кыргызстан документ не подписал, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания ВЕЭС в понедельник, передает РИА Новости.
"Все документы подписаны, кроме первого вопроса повестки дня, три страны подписали заявление о развитии торговой политики ЕАЭС, Кыргызстан не подписала, и второй документ - это Таможенный кодекс - три страны подписали, кыргызская сторона не подписала Таможенный кодекс", - сказал Саркисян.
Он отметил, что, говоря о трех странах, подписавших документ, имел в виду страны-участницы сегодняшнего заседания. Белорусская сторона в заседании ВЕЭС не участвовала.
"Остальные документы подписаны", - добавил он.
В начале заседания, по данным пресс-службы главы КР, Атамбаев заявил, что негативные моменты "временами превалируют" в сотрудничестве стран ЕАЭС, что плохо сказывается на интеграции республики.
Кыргызстан стал членом ЕАЭС 12августа 2015 года. Внутри интеграционного объединения предусматривается свобода передвижения товаров, услуг, финансов и рабочей силы. Однако до сих пор не снят ветеринарный контроль на границе с Казахстаном, а также есть и другие барьеры, о чем неоднократно заявляли первые лица страны.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум