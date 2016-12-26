Кыргызстан отказался подписывать таможенный кодекс ЕАЭС

26 декабря 2016, 20:09 Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза подписали только три страны, участвовавшие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Кыргызстан документ не подписал, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания ВЕЭС в понедельник, передает РИА Новости.

"Все документы подписаны, кроме первого вопроса повестки дня, три страны подписали заявление о развитии торговой политики ЕАЭС, Кыргызстан не подписала, и второй документ - это Таможенный кодекс - три страны подписали, кыргызская сторона не подписала Таможенный кодекс", - сказал Саркисян.

Он отметил, что, говоря о трех странах, подписавших документ, имел в виду страны-участницы сегодняшнего заседания. Белорусская сторона в заседании ВЕЭС не участвовала.

"Остальные документы подписаны", - добавил он.

В начале заседания, по данным пресс-службы главы КР, Атамбаев заявил, что негативные моменты "временами превалируют" в сотрудничестве стран ЕАЭС, что плохо сказывается на интеграции республики.

Кыргызстан стал членом ЕАЭС 12августа 2015 года. Внутри интеграционного объединения предусматривается свобода передвижения товаров, услуг, финансов и рабочей силы. Однако до сих пор не снят ветеринарный контроль на границе с Казахстаном, а также есть и другие барьеры, о чем неоднократно заявляли первые лица страны.