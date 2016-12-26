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Супруга стрелявшего в водителя такси обратилась в милицию

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42373_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399633-ru.html

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26 декабря 2016, 19:27       Комментарии

Супруга стрелявшего в водителя обратилась в милицию со встречным заявлением. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.
Напомним, 23 декабря в Бишкеке на улице Московской примерно в 11.30 между двумя водителями возникла перепалка: они не поделили дорогу. Позже ссора переросла в драку. За одного из водителей вступилась сидевшая в машине супруга.
Уточняется, что в машинах сидели жены. Добавим - 27-летнего водителя, который стрелял в таксиста, водворили в СИЗО сроком на два месяца на время следствия. Через двое суток жена арестованного обратилась с заявлением в УВД Свердловского района, где попросила принять меры в отношении двух мужчин, один из которых и был ранен в лицо.
С ее слов, двое мужчин напали на нее, когда она была за рулем автомашины. Заявительница объяснила, что ее супруг испугался за нее. В связи с этим выстрелил из травматического пистолета.
Также стало известно, что у заявительницы еще в ГОМ-10 УВД Свердловского района произошло кровотечение, когда ее мужа доставили в ИВС ГУВД столицы. Врачи диагностировали выкидыш.

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