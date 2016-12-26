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Первый вице-премьер-министр Кыргызстана потребовал не затягивать с модернизацией КПП

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42374_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399632-ru.html

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Первый вице-премьер М.Абулгазиев ознакомился с ходом реконструкции КПП на кыргызско-казахской границе

Посольство Кыргызстана в России просит наших граждан избегать многолюдных мест

26 декабря 2016, 19:30       Комментарии

Первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев ознакомился с ходом реконструкции контрольно-пропускных пунктов "Токмок-автодорожный" и "Кен-Булун-автодорожный" на кыргызско-казахской границе. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Отмечается, что сметная стоимость пункта в селе Кен-Булун составляет 29 миллионов 998,8 тысячи сомов. На данный момент на объекте возведено каркасное сооружение, полностью завершено строительство блока "А" и ведется установка ограды на блоке "Б". Помимо этого возведены стены отопительного помещения.
На пропускном пункте в Токмаке, сметная стоимость которого составляет 29 миллионов 622 тысячи сомов, ведутся работы по разработке котлована и строительству каркаса. На блоках "А" и "Б" возводятся металлические конструкции.
Мухамметкалый Абулгазиев поручил директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбеку Абдиеву завершить все в ранее установленные сроки.

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