Первый вице-премьер-министр Кыргызстана потребовал не затягивать с модернизацией КПП

26 декабря 2016, 19:30 Комментарии

Первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев ознакомился с ходом реконструкции контрольно-пропускных пунктов "Токмок-автодорожный" и "Кен-Булун-автодорожный" на кыргызско-казахской границе. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что сметная стоимость пункта в селе Кен-Булун составляет 29 миллионов 998,8 тысячи сомов. На данный момент на объекте возведено каркасное сооружение, полностью завершено строительство блока "А" и ведется установка ограды на блоке "Б". Помимо этого возведены стены отопительного помещения.

На пропускном пункте в Токмаке, сметная стоимость которого составляет 29 миллионов 622 тысячи сомов, ведутся работы по разработке котлована и строительству каркаса. На блоках "А" и "Б" возводятся металлические конструкции.

Мухамметкалый Абулгазиев поручил директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбеку Абдиеву завершить все в ранее установленные сроки.