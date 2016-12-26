Бывший главврач Бишкекского дома ребенка получила условное наказание

26 декабря 2016, 19:35 Комментарии

Сегодня судья Октябрьского районного суда Бишкека Кымбат Архарова вынесла решение по делу бывшего главного врача Бишкекского дома ребенка Жылдыз Иманбаевой.

Судья признала Жылдыз Иманбаеву виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 304, статьей 315 и частями 1, 2 статьи 304 УК КР, без назначения наказания. В совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 171 УК КР ее признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет. "Назначенное наказание на основании статьи 63 УК КР считать условным с установлением испытательного срока 2 года", - говорится в приговоре.

С Иманбаевой взыщут 60,3 тысячи сомов в пользу Департамента здравоохранения мэрии Бишкека.

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток.

Напомним, в отношении Иманбаевой 8 ноября 2012 года Октябрьской прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 315 (служебный подлог), 304 (превышение служебных полномочий).

Как сообщалось ранее, налоговая инспекция дважды оказывала спонсорскую помощь учреждению на общую сумму 56 тысяч сомов. Жылдыз Иманбаева, не составив акт, незаконно присвоила себе деньги. В результате государству причинен ущерб на 56 тысяч сомов.