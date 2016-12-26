Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Аиды Саляновой

26 декабря 2016, 19:36 Комментарии

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора Аиды Саляновой по статьям "Злоупотребление должностным положением" УК КР. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Расследование поручено следственному управлению ГП КР. Дело возбуждено после рассмотрения поступивших из Госкомитета национальной безопасности выделенных в отдельное производство материалов в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева.

В Интернет попала запись разговора Аиды Саляновой с Жылдыз Мамбеталиевой о лицензии Алексея Елисеева Подробнее

Напомним, в приказе Министерства юстиции от 28 июня 2010 года о возобновлении лицензии Елисееву стоит подпись и.о. министра Аиды Саляновой.