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В Сокулуке обнаружена девушка, страдающая амнезией

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42377_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399629-ru.html

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26 декабря 2016, 19:39       Комментарии

В Сокулукском районе обнаружена девушка, которая кроме своего имени ничего не помнит, сообщает ГУВД Чуйской области.
По их данным, девушку азиатской внешности в возрасте 20-25 лет нашли 22 декабря возле речки Сокулук. Стопа левой ноги у нее обморожена. Неизвестную доставили в районную территориальную больницу и госпитализировали в отделение травматологии. При опросе она назвалась Айгерим, но больше ничего о себе рассказать не смогла.
Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о ней, сообщить по телефонам дежурной части ГУВД Чуйской области 0312 43-01-27 и дежурной части ОВД Сокулукского района 0312 60-75-67.

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