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Саммит ЕАЭС: Кыргызстан не подписал Таможенный кодекс

Источник:
http://24.kg/eaes/42378_sammit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399628-ru.html

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26 декабря 2016, 19:47       Комментарии

Сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге главы государств подписали и приняли решения по более чем 30 документам.
Ранее Евразийская экономическая комиссия сообщала, что ключевым событием ВЕЭС станет планируемое подписание Таможенного кодекса ЕАЭС.
Однако Кыргызстан не подписал два документа - Заявление о развитии торгово-экономической политики и Таможенный кодекс ЕАЭС.
Сегодня утром вице-премьер-министр КР Олег Панкратов заявлял журналистам: "Таможенный кодекс ЕАЭС - документ достаточно объемный, мы больше года работали над его написанием. Много было разногласий. Но в итоге все страны шли на какие-то уступки, был найден консенсус".
"Очень надеемся, что все страны завершили процедуру внутригосударственного согласования и одобрения, и сегодня президенты подпишут документ, если не случится каких-то нюансов", - отмечал Олег Панкратов.
В ЕАЭС входят пять стран - Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседание ВЕЭС в Санкт-Петербург не прилетел.

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