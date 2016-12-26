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Шамсутдинов: людей в троллейбусе больше, чем в час пик

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Radio/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399627-ru.html

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26 декабря 2016, 19:25       Комментарии

По его словам, в понедельник стартовала акция и первый троллейбус будет бесплатно до ночи возить бишкекчан от "Джала" до "Тунгуча".
"Первый бесплатный троллейбус под №5 в 13.30 вышел на линию. Пассажиров очень много - больше, чем в час пик. Работники управления по-новогоднему украсили транспортное средство. У всех очень хорошее настроение. Как мы и хотели, в троллейбусе на кыргызском и русском языках звучат записи с рассказами об истории города, его районов, информация о банках, театрах и университетах. Главная наша задача - популяризация троллейбусов как экологически чистого вида транспорта ", - сказал Шамсутдинов.
Он добавил, что также звучат новогодние песни и треки о столице. 26 декабря бесплатно можно будет проехать в троллейбусе №5, который вышел на маршрут в 13.30 и курсирует до 21.38; 28 декабря - в троллейбусе №11 с 13.49 до 21.27; 29 декабря - по маршруту №7 с 14.18 до 21.37, а 30 декабря - в троллейбусе №10 с 13.40 до 21.27.
В начале ноября был объявлен сбор средств на проведение акции. На эти деньги оплатили аренду четырех троллейбусов, каждый из которых будет один день бесплатно курсировать по своему маршруту.

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