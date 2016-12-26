Нурсултан Назарбаев о барьерах на пути ЕАЭС и сотрудничестве с зарубежными партнерами

26 декабря 2016, 19:00 Комментарии

"Одним из ключевых приоритетов являлось развитие международного сотрудничества. Мы достаточно серьезно продвинулись в этом направлении", - заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"В октябре вступило соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, рассматривается вопрос о начале переговоров о создании зон свободной торговли с Ираном, Индией, Сингапуром и Египтом. Подписано более 25 меморандумов о сотрудничестве и взаимодействии с различными странами. Активно ведутся переговоры по торговым соглашениям с КНР, Израилем. Взят курс на сопряжение экономического пояса Великого Шелкового пути с нашим союзом. Идет поиск точек соприкосновения с Европейским союзом и Шанхайской организацией сотрудничества", - перечислил Нурсултан Назарбаев.

"Проявляют интерес к сотрудничеству с ЕАЭС партнеры из Южной Америки. Логическим этапом работы по развитию международных экономических связей ЕАЭС является подготовленное заявление о развитии торговой политики, где обозначены основные принципы сотрудничества с иностранными партнерами. Вместе с тем мы не должны забывать, что работа над торговыми соглашениями требует системности, максимальной прагматичности, расчетов интересов всех членов нашего союза", - добавил он.

"Наше экономическое объединение работает в непростых условиях. Экономические показатели ЕАЭС продолжают снижаться. На наши экономические взаимоотношения влияют нерешенные внутренние вопросы самого союза. К ним относятся остающиеся барьеры во взаимной торговле, сложности при транзите товаров, препоны со стороны местных властей и другие. Мы понимаем, что проблемы всегда были и будут. Наверное, должно пройти время", - резюмировал Нурсултан Назарбаев.