Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В столице 27-31 декабря пройдут традиционные предновогодние ярмаркиВ столице 27-31 декабря пройдут традиционные предновогодние ярмаркиНурсултан Назарбаев о принципиально новых условиях для бизнесаНурсултан Назарбаев о принципиально новых условиях для бизнеса

Нурсултан Назарбаев о барьерах на пути ЕАЭС и сотрудничестве с зарубежными партнерами

Источник:
http://24.kg/eaes/42369_nursul...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399626-ru.html

Похожие новости

Нурсултан Назарбаев о принципиально новых условиях для бизнеса

ГРС и ГИК подписали Меморандум о сотрудничестве, планируется выпускать ипотечные ценные бумаги

Госагентства МСУ и межэтнических отношений КР и фонд Ага Хана в КР заключили меморандум о сотрудничестве

В Оше откроется филиал Россотрудничества

Министр МЧС и посол Франции обсудили вопросы сотрудничества в сфере снижения рисков бедствий

26 декабря 2016, 19:00       Комментарии

"Одним из ключевых приоритетов являлось развитие международного сотрудничества. Мы достаточно серьезно продвинулись в этом направлении", - заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"В октябре вступило соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, рассматривается вопрос о начале переговоров о создании зон свободной торговли с Ираном, Индией, Сингапуром и Египтом. Подписано более 25 меморандумов о сотрудничестве и взаимодействии с различными странами. Активно ведутся переговоры по торговым соглашениям с КНР, Израилем. Взят курс на сопряжение экономического пояса Великого Шелкового пути с нашим союзом. Идет поиск точек соприкосновения с Европейским союзом и Шанхайской организацией сотрудничества", - перечислил Нурсултан Назарбаев.
"Проявляют интерес к сотрудничеству с ЕАЭС партнеры из Южной Америки. Логическим этапом работы по развитию международных экономических связей ЕАЭС является подготовленное заявление о развитии торговой политики, где обозначены основные принципы сотрудничества с иностранными партнерами. Вместе с тем мы не должны забывать, что работа над торговыми соглашениями требует системности, максимальной прагматичности, расчетов интересов всех членов нашего союза", - добавил он.
"Наше экономическое объединение работает в непростых условиях. Экономические показатели ЕАЭС продолжают снижаться. На наши экономические взаимоотношения влияют нерешенные внутренние вопросы самого союза. К ним относятся остающиеся барьеры во взаимной торговле, сложности при транзите товаров, препоны со стороны местных властей и другие. Мы понимаем, что проблемы всегда были и будут. Наверное, должно пройти время", - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум