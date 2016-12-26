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Президенты стран ЕАЭС соболезнуют российскому коллеге по поводу авиакатастрофы ТУ-154

Источник:
http://24.kg/eaes/42372_prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399623-ru.html

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26 декабря 2016, 19:21       Комментарии

Президенты стран ЕАЭС соболезнуют российскому коллеге по поводу авиакатастрофы ТУ-154.
Главы государств, прибывшие на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербург, поблагодарили президента России Владимира Путина за гостеприимство и высокий уровень организации сегодняшнего мероприятия, несмотря на объявленный траур.
"Мы, все руководители государств, выражаем искренние соболезнования народу и всем родственникам погибших граждан", - сказал глава РК Нурсултан Назарбаев.
"Хочу еще раз выразить семьям погибших в результате катастрофы и всему братскому народу глубокие соболезнования. Мы скорбим вместе с вами", - выразил свои соболезнования президент КР Алмазбек Атамбаев.
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