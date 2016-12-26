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В столице 27-31 декабря пройдут традиционные предновогодние ярмарки

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399622-ru.html

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В Бишкеке работают новогодние ярмарки

26 декабря 2016, 19:03       Комментарии

С 27 по 31 декабря в Бишкеке будут проходить традиционные предновогодние ярмарки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.
В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиевой-Киевской (ТРК "Ош Базары").
В Октябрьском районе ярмарка будет организована на рынке "Оберон".
В Свердловском районе товары народного потребления можно будет приобрести на ТРК "Аламедин базары" и на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова, а пиротехнику - на рынке "Джунхай".
Кроме того, в Бишкеке продолжают работать предновогодние елочные базары.
- в Ленинском районе: на рынке "Дордой-Моторс" (пересечение пр.Дэн Сяопина-Патриса Лумумбы);
- в Октябрьском районе: жилой массив Кара-Жыгач по улице Анкара (за ул.Менделеева);
- В Первомайском районе: рынок "Баят" по улице Махатмы Ганди;
- В Свердловском районе - на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова.

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