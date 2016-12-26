В столице 27-31 декабря пройдут традиционные предновогодние ярмарки

26 декабря 2016, 19:03 Комментарии

С 27 по 31 декабря в Бишкеке будут проходить традиционные предновогодние ярмарки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиевой-Киевской (ТРК "Ош Базары").

В Октябрьском районе ярмарка будет организована на рынке "Оберон".

В Свердловском районе товары народного потребления можно будет приобрести на ТРК "Аламедин базары" и на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова, а пиротехнику - на рынке "Джунхай".

Кроме того, в Бишкеке продолжают работать предновогодние елочные базары.

- в Ленинском районе: на рынке "Дордой-Моторс" (пересечение пр.Дэн Сяопина-Патриса Лумумбы);

- в Октябрьском районе: жилой массив Кара-Жыгач по улице Анкара (за ул.Менделеева);

- В Первомайском районе: рынок "Баят" по улице Махатмы Ганди;

- В Свердловском районе - на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова.