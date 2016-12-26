Госстрою поручено в срок завершить реконструкцию КПП на кыргызско-казахской границе

26 декабря 2016, 19:04 Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев 26 декабря ознакомился с ходом реконструкции и модернизации контрольно-пропускных пунктов "Токмок-автодорожный" и "Кен-Булун-автодорожный" на кыргызско-казахской государственной границе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Сметная стоимость пункта в селе Кен-Булун составляет 29 млн 998,8 тыс. сомов. На данный момент на объекте возведено каркасное сооружение, полностью завершено строительство блока А и ведется установка ограды на блоке Б. Помимо этого возведены стены отопительного помещения.

На пропускном пункте в городе Токмок, сметная стоимость которого составляет 29 млн 622 тыс. сомов, ведутся работы по разработке котлована и строительству каркаса. На блоках А и Б ведется возведение металлических конструкций.

Ознакомившись с ходом строительных работ, М.Абулгазиев поручил директору Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбеку Абдиеву завершить все необходимые мероприятия в ранее установленные сроки.

"Необходимо в кратчайшие сроки составить сметную стоимость недостающих строительных материалов и завершить модернизацию пропускных пунктов. Самое главное не затянуть строительный процесс", - сказал М.Абулгазиев.