Нынче главное для депутатов — поздравляшки и обнимашки

26 декабря 2016, 19:04 Комментарии

Сегодня, попивая с утра кофе и заедая его вредными для фигуры, но все равно вкусными круассанчиками, поняла, что самая неумолимая вещь в природе - календарь. Как бы я ему ни намекала, что хочу чуточку его придержать, не получается. Вечно куда-то спешащие мужики и то сговорчивее бывают - могут и задержаться. Поэтому даже не знаю, радоваться нам всем быстрому течению времени или нет. Но как бы мы ни подкручивали календари, а пошла последняя неделя года.

В стародавние времена плановой экономики (те, кто жил до эры рыночного беспредела, без сомнения, ее помнят) эта неделя на производствах была самой ударной. Все понимали, что нужно выполнить план. Любой ценой. И работники всех мастей начинали его "гнать". Именно в последние дни года выпускалось рекордное количество всевозможной продукции. Какого она была качества - вопрос отдельный. Но ее было много. Все понимали: будет план - будет и премия. Правда, потом, покупая в магазинах товары, мы всегда смотрели на дату выпуска. То, что появилось на свет в конце декабря, народ старался не покупать. Знали: эта вещь сломается быстро. В ней обязательно будет что-то недокручено, не приварено, недошито.

В это же время государственные комиссии, не жалея нервов и бензина, летали по строительным объектам, подтверждая, что наконец-то все достроилось и может быть сдано в эксплуатацию. Рапорты о вводе заводов, поликлиник, детских садов и тысяч квадратных метров жилья в эти декабрьские дни лились рекой. Страна жила предновогодними трудовыми рекордами.

Нынче же, как мне показалось, все наоборот. Может, это результат излишне употребленного утреннего кофе? Но я, например, не могу понять - у нас в стране есть хоть какие-то планы развития и производства или их нет? Нужно кому-то, как когда-то говорили, гнать вал или этого делать совсем не требуется? Все, что нам надо, деятельные купцы привезут из-за границы. Поэтому кажется, что все работают сами по себе и для себя. Реально трудятся те, кому можно рассчитывать только на собственные силы.

Это относится к бизнесменам с предпринимателями. Они действительно стараются что-то делать, иначе ничего не заработают. Торговцы тоже не жалеют себя и, не обращая внимания на выходные, поджидают покупателей. Закроешь лавку - останешься без дохода. Особенно горячо у них в предпраздничные дни. Тут народ хватает все без разбору: то, что поглотят в новогоднюю ночь и следующие за ними нерабочие дни, и то, что по заведенной кем-то традиции будут дарить, а потом передаривать.

Но есть и те, у кого пополнение кармана совсем не зависит от результатов работы - вот мне бы так устроиться! Это я искренне и предпразднично завидую нашим чиновникам, в том числе депутатам. Для них радость встречи Деда Мороза и Снегурочки уже практически наступила. Они решили, что всю нынешнюю неделю - вплоть до многократного боя часов в новогоднюю ночь (а затем и недельку после этого) - можно уже не напрягаться.

Ленятся эти товарищи охотно, получая при этом весомую плату из государственных, точнее, наших общих денег. Ладно бы делали они это тихо, чтобы электорат не догадывался об их "трудовых подвигах". Но наши парламентарии ребята простые и откровенные. Они свое нежелание напрягаться демонстрируют публично.

На прошлой неделе парламентский комитет собирался рассмотреть решения Верховного суда по национализированным объектам и заслушать отчет правительства за 2015 год. Говорят, докладывать должен был вице-премьер-министр. Но в тот день правительственный чиновник находился в командировке. Так уж сложилось. Другого же докладчика законодатели слушать не пожелали. Они, как люди высокопоставленные, никого ниже министров видеть не желают. Так прямо и намекают, что негоже им выслушивать, например, замов руководителей министерств и ведомств, поскольку такое общение принижает их высокий государственный ранг.

Нынче вице-премьер вернулся. Однако депутаты заявили, что перед Новым годом для заслушивания отчета правительства у них нет настроения. Вопрос-то серьезный, требует внимания - все-таки нужно дать оценку исполнительной власти, а ой как не хочется подобным заниматься.

Один из депутатов так прямо и заявил: "Лучше эти вопросы рассмотреть не на следующей неделе, а в первых числах января. 27 декабря начнутся "корпоративы", мы будем доброжелательными, начнем всех поздравлять с праздником и не сможем как следует изучить доклад".

Замечательно! Вы можете прикинуть, сколько законодатели получают за неделю работы? Уверена, что больше, чем большинство пенсионеров за месяц. Хотя в данном случае со словом "работа" я поторопилась, точнее, за неделю поздравлений и корпоративных гулянок. Помню старую рекламу компании, работавшей на ниве сооружения финансовых пирамид. Там два мужичка, сидя с удочками на берегу реки, с довольным видом говорили: "Мы сидим, а денежки идут". Вот и здесь законодатели начнут заниматься поздравляшками и обнимашками, а денежки им будут капать.

Если честно, я хотела бы попросить Дедушку Мороза подарить мне на Новый год не новую шубку или колечко с бриллиантиком, а такую же работу. Он же все может.

С наступающим!

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