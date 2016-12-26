В центре Бишкека никак не восстановят снесенный дорожный знак — читатель

26 декабря 2016, 19:19 Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Читатель жалуется на то, что власти Бишкека не чинят дорожный знак, поврежденный месяц назад в результате ДТП на пересечении улиц Боконбаева - Раззакова.

Фотографию с лежащим на земле знаком читатель отправил по WhatsApp-каналу Sputnik Кыргызстан.

В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека сообщили, что к ним информация о дорожном знаке не поступала и обещали проверить сообщение.

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