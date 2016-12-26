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В центре Бишкека никак не восстановят снесенный дорожный знак — читатель

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399619-ru.html

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26 декабря 2016, 19:19       Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Читатель жалуется на то, что власти Бишкека не чинят дорожный знак, поврежденный месяц назад в результате ДТП на пересечении улиц Боконбаева - Раззакова.
Фотографию с лежащим на земле знаком читатель отправил по WhatsApp-каналу Sputnik Кыргызстан.
В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека сообщили, что к ним информация о дорожном знаке не поступала и обещали проверить сообщение.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

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