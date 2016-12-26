Президент А.Атамбаев принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

26 декабря 2016, 18:54 Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Президент России Владимир Путин поприветствовал глав государств-членов ОДКБ, и после протокольного фотографирования, участники встречи проводят переговоры в узком составе.

Открывая заседание, Президент России Владимир Путин отметил, что в этом году Евразийскому экономическому союзу исполняется два года, поэтому есть хороший повод подвести итоги совместной работы за этот период и обменяться мнениями о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции. По его словам, в процессе строительства ЕАЭС были достигнуты серьезные успехи, создан емкий, общий рынок, действующий по согласованным правилам, основанным на универсальных принципах Всемирной торговой организации, заметно повысились и показатели взаимной торговли, последовательно устраняются барьеры на пути свободного движения товаров, рабочей силы и капитала.

Президент КР Алмазбек Атамбаев в начале своего выступления выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета близ города Сочи и всему братскому народу России. "Мы скорбим вместе с вами", - сказал Президент.

Касаясь вопросов деятельности Евразийского экономического союза, Глава государства подчеркнул, что 2016 год был показательным для Кыргызстана в качестве полноправного члена союза.

"Произошло много изменений: были как позитивные моменты, так и отрицательные. К сожалению, негатив временами превалирует и это в целом накладывает отпечаток на то, как народ Кыргызстана принимает вступление страны в Евразийский экономический союз. И это естественно накладывает отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз", - сказал А.Атамбаев, предложив обсудить имеющиеся вопросы в ходе предстоящих переговоров.