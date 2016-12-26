Двухлетие ЕАЭС: Владимир Путин перечислил основные успехи

26 декабря 2016, 18:29 Комментарии

"Евразийскому экономическому союзу исполняется два года, поэтому у нас есть хороший повод подвести итоги совместной работы за этот период и обменяться мнениями о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции", - заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе Владимир Путин.

"В процессе строительства ЕАЭС мы вместе добились серьезных успехов. Создан емкий общий рынок, действующий по согласованным правилам, основанным на универсальных принципах Всемирной торговой организации. Заметно повысились показатели и взаимной торговли. Последовательно устраняются барьеры на пути свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала", - сказал президент России.

"За время функционирования союза число нетарифных ограничений сокращено более чем на 30 процентов. В этом году введен единый рынок лекарств и медизделий. Это поможет снизить цены на социально важную фармацевтическую продукцию, а также позволит усилить контроль над ее качеством. Эффективнее станет и борьба с контрафактом", - отметил Владимир Путин.

"Приняты концепции формирования к 2025 году общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Разрабатываются универсальные правила торговли электроэнергии. Ведется совершенствование союзных правил регулирования в антимонопольной сфере. Продолжается работа над созданием к 2025 году общего финансового рынка", - добавил глава РФ.

"Последовательно совершенствуется и договорно-правовая база ЕАЭС. Мы много сделали по подготовке нового Таможенного кодекса, где заложен целый ряд важных правовых нововведений. Заметно возрастают полномочия Евразийской комиссии по вопросам таможенного регулирования. Предусматривается широкое использование цифровых технологий при проведении процедур оформления товаров на внешних границах союза", - отметил президент РФ.

"Одним из ключевых приоритетов деятельности ЕАЭС становится формирование благоприятной деловой среды для полноценного развития имеющегося у наших стран производственного и технологического потенциала. Необходимо активнее содействовать предприятиям в развитии промышленной кооперации, энергичнее вовлекать малый и средний бизнес. Первоочередной задачей на ближайшую перспективу видится формирование единого цифрового пространства ЕАЭС", - резюмировал Владимир Путин.