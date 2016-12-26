Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В парламенте Кыргызстана может смениться вице-спикерВ парламенте Кыргызстана может смениться вице-спикерРемонт Токтогульской ГЭС идет по плануРемонт Токтогульской ГЭС идет по плану

Двухлетие ЕАЭС: Владимир Путин перечислил основные успехи

Источник:
http://24.kg/eaes/42364_dvuhle...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399615-ru.html

Похожие новости

"Экономические показатели в 2016 году для Кыргызстана были более успешными, чем в 2015-м" - Сергей Пономарев

Основные версии крушения Ту-154 - ошибка пилотирования или техническая неисправность

Россияне оценили успешность стран СНГ — Какой процент россиян считает Кыргызстан своим партнером на международной арене?

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением самолета

Молодых прокуроров обучили основным направлениям деятельности в суде

26 декабря 2016, 18:29       Комментарии

"Евразийскому экономическому союзу исполняется два года, поэтому у нас есть хороший повод подвести итоги совместной работы за этот период и обменяться мнениями о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции", - заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе Владимир Путин.
"В процессе строительства ЕАЭС мы вместе добились серьезных успехов. Создан емкий общий рынок, действующий по согласованным правилам, основанным на универсальных принципах Всемирной торговой организации. Заметно повысились показатели и взаимной торговли. Последовательно устраняются барьеры на пути свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала", - сказал президент России.
"За время функционирования союза число нетарифных ограничений сокращено более чем на 30 процентов. В этом году введен единый рынок лекарств и медизделий. Это поможет снизить цены на социально важную фармацевтическую продукцию, а также позволит усилить контроль над ее качеством. Эффективнее станет и борьба с контрафактом", - отметил Владимир Путин.
"Приняты концепции формирования к 2025 году общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Разрабатываются универсальные правила торговли электроэнергии. Ведется совершенствование союзных правил регулирования в антимонопольной сфере. Продолжается работа над созданием к 2025 году общего финансового рынка", - добавил глава РФ.
"Последовательно совершенствуется и договорно-правовая база ЕАЭС. Мы много сделали по подготовке нового Таможенного кодекса, где заложен целый ряд важных правовых нововведений. Заметно возрастают полномочия Евразийской комиссии по вопросам таможенного регулирования. Предусматривается широкое использование цифровых технологий при проведении процедур оформления товаров на внешних границах союза", - отметил президент РФ.
"Одним из ключевых приоритетов деятельности ЕАЭС становится формирование благоприятной деловой среды для полноценного развития имеющегося у наших стран производственного и технологического потенциала. Необходимо активнее содействовать предприятиям в развитии промышленной кооперации, энергичнее вовлекать малый и средний бизнес. Первоочередной задачей на ближайшую перспективу видится формирование единого цифрового пространства ЕАЭС", - резюмировал Владимир Путин.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум