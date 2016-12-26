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Посольство Кыргызстана в России просит наших граждан избегать многолюдных мест

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42362_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399614-ru.html

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26 декабря 2016, 18:30       Комментарии

Дипмиссия КР в РФ разослала обращение к соотечественникам, проживающим в России.
В сообщении говорится, что руководство посольства просит своих сограждан соблюдать все меры предосторожности и безопасности, быть бдительными, избегать мест массового скопления людей и без необходимости не покидать места проживания.
Все эти меры приняты в связи с трагедией в ФРГ, где 20 декабря в центре Берлина на рождественской ярмарке грузовик врезался в толпу людей, в результате чего не менее 12 человек погибли, более 50 человек получили ранения разной тяжести. А также из-за последних террористических событий в Турции, когда погиб посол РФ Андрей Карлов.

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