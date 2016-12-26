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Саммит ЕАЭС: Алмазбек Атамбаев не стал говорить о проблемах в присутствии прессы

Источник:
http://24.kg/eaes/42366_sammit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399612-ru.html

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26 декабря 2016, 18:33       Комментарии

"2016 год был показательным для Кыргызстана в качестве полноправного члена ЕАЭС", - заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
По его словам, произошло много изменений - как позитивных, так и отрицательных. "И, к сожалению, негатив временами даже превалирует. И это в целом накладывает отпечаток на то, как народ Кыргызстана принимает вступление в ЕАЭС", - сказал глава республики.
"Это накладывает и отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции Кыргызстана. Есть и другие проблемы. Эти проблемы я хотел бы озвучить позже, когда мы останемся в узком кругу", - отметил Алмазбек Атамбаев.

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