Саммит ЕАЭС: Алмазбек Атамбаев не стал говорить о проблемах в присутствии прессы

26 декабря 2016, 18:33 Комментарии

"2016 год был показательным для Кыргызстана в качестве полноправного члена ЕАЭС", - заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, произошло много изменений - как позитивных, так и отрицательных. "И, к сожалению, негатив временами даже превалирует. И это в целом накладывает отпечаток на то, как народ Кыргызстана принимает вступление в ЕАЭС", - сказал глава республики.

"Это накладывает и отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции Кыргызстана. Есть и другие проблемы. Эти проблемы я хотел бы озвучить позже, когда мы останемся в узком кругу", - отметил Алмазбек Атамбаев.