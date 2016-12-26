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Первый вице-премьер М.Абулгазиев ознакомился с ходом реконструкции КПП на кыргызско-казахской границеПервый вице-премьер М.Абулгазиев ознакомился с ходом реконструкции КПП на кыргызско-казахской границеДень 26 Декабря: Генпрокурор взялась за экс-генпрокурораДень 26 Декабря: Генпрокурор взялась за экс-генпрокурора

В парламенте объяснили, почему мужчина разбил стекло в общественной приемной

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42367_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399611-ru.html

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26 декабря 2016, 18:38       Комментарии

В некоторых СМИ сегодня была опубликована информация о том, что мужчина разбил стекло в общественной приемной из-за того, что не попал на прием к спикеру.
В ЖК уточняют, что 27-летний Акылбек Жолдошев, о котором идет речь, в общественную приемную Жогорку Кенеша не приходил, никаких писем либо заявлений не оставлял и с просьбой о приеме не обращался.
По версии пресс-службы аппарата ЖК, он напрямую зашел в бюро пропусков, где ему напомнили о необходимости пройти определенные процедуры. В ответ вышеупомянутый гражданин разбил окно.

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