В парламенте объяснили, почему мужчина разбил стекло в общественной приемной

26 декабря 2016, 18:38 Комментарии

В некоторых СМИ сегодня была опубликована информация о том, что мужчина разбил стекло в общественной приемной из-за того, что не попал на прием к спикеру.

В ЖК уточняют, что 27-летний Акылбек Жолдошев, о котором идет речь, в общественную приемную Жогорку Кенеша не приходил, никаких писем либо заявлений не оставлял и с просьбой о приеме не обращался.

По версии пресс-службы аппарата ЖК, он напрямую зашел в бюро пропусков, где ему напомнили о необходимости пройти определенные процедуры. В ответ вышеупомянутый гражданин разбил окно.