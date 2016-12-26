Сегодня в рубрике "Официально"

26 декабря 2016, 18:46 Комментарии

Окмотпресс: Подписано распоряжение об объявлении Эльдару Абакирову выговора за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.

Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов.