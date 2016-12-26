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Сегодня в рубрике "Официально"

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42357_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399610-ru.html

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А.Атамбаев: Сегодня мы открыли новую страницу кыргызско-узбекских отношений (фоторепортаж)

26 декабря 2016, 18:46       Комментарии

Окмотпресс: Подписано распоряжение об объявлении Эльдару Абакирову выговора за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.
Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов.

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