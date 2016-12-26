Сегодня в рубрике "Официально"

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Источник:http://24.kg/obschestvo/42357_...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-399610-ru.html
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26 декабря 2016, 18:46 Комментарии
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