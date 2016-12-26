День 26 Декабря: Генпрокурор взялась за экс-генпрокурора

26 декабря 2016, 18:34 Комментарии

Бишкекская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского кенеша. В горкенеше лоббизмом будут заниматься 5 партий.

Из пяти партий четыре - "Республика - Ата-Журт", "Онугуу-Прогресс", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" - изменили очередность в списках кандидатов.

1 декабря на пресс-конференции президент Атамбаев подверг критике практику изменений списка кандидатов после выборов. Президент назвал эту практику своим именем - обманом избирателей.

После таких комментариев только СДПК не решилась менять список. Однако состав БКГ, скорее всего, продолжит меняться. Но уже способом Жогорку Кенеша - депутаты БГК будут писать заявления и, по новому положению, относить заявления в ЦИК лично.

Самой большой неожиданностью стало прохождение в городской совет неизвестной на севере страны партии "Мекеним Кыргызстан". Можем ли мы говорить, что эта партия первой продемонстрировала способность адаптироваться к новым выборным условиям - к голосованию с биометрической идентификацией?

В чем суть изменений с биометрической идентификацией. Главное изменение - это изменение финансовых потоков во время выборов. Раньше главным механизмом фальсификаций результатов выборов, этого никто не скрывал, были вбросы бюллетеней и "карусели". Поэтому все крутилось вокруг членов УИК, наблюдателей и т. д. То есть процесс разворачивался внутри здания.

Теперь с биометрической идентификацией и автоматическими считывающимися устройствами технологии вбросов и "каруселей" стали намного сложными и дорогостоящими. Вместо этого на смену пришел подкуп голосов. Другими словами, фальсификация вышла наружу из участка, она стало трудоемкой и более дорогостоящей.

Тем не менее, стремительное превращение "Мекеним Кыргызстана" еще в одну партию власти может ускорить досрочные выборы в Жогорку Кенеш...

В кыргызско-узбекских отношениях наметились позитивные сдвиги. В минувшие выходные Алмазбек Атамбаев последним из глав соседних государств побывал на могиле Ислама Каримова. Это показатель того факта, что между государствами скопились много нерешенных проблем.

"Сегодня мы открыли новую страницу кыргызско-узбекских отношений", - сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Самарканде.

Об итогах встреч рассказал заведующий отделом внешней политики Аппарата президента Сапар Исаков. "Мы очень довольны результатами. На двусторонних переговорах обсуждались все вопросы, которые стоят на повестке отношений двух стран. Не забегая далеко вперед, отмечу, что мы идем на позитивном уровне. Осталось доработать некоторые детали", - сказал он журналистам.

В Самарканде обе стороны подчеркнули, что нынешние сдвиги еще наметились при Каримове. Последний раз Атамбаев и Каримов встречались 24 июня на саммите ШОС в Ташкенте.

Между Кыргызстаном и Узбекистаном существует дисбаланс - демографический, экономический, водно-энергетический и военный. Международные границы не оформлены, и вдоль границы в Кыргызстане живут 800 тыс. узбеков.

Кыргызстан в рамках политики полной независимости уменьшил этот дисбаланс после ввода в строй ЛЭП "Датка - Кемин" и отказа от поставок газа в пользу "Газпрома". Затем Бишкек взял под свою юрисдикцию Орто-Токойское (Касансайское) водохранилище и ряд ирригационных каналов. В марте этого года Ташкент в одностороннем порядке установил КПП на автодороге Кербен-Ала-Бука, Кыргызстан созвал совет ОДКБ.

На встрече в Ташкенте 24 июня Каримов ясно дал понять, что Бишкеком кто-то манипулирует, чтобы приструнить Ташкент. Поэтому узбекский президент подчеркнул, что проблему между странами нужно решать только сами стороны, не привлекая третьи страны. Более того, приграничные проблемы вообще должны решаться в рутинном порядке.

Несомненно, даже если сдвиги наметились при Каримове, то реальные сдвиги начались при новом президенте Мирзиееве. Новому узбекскому президенту, чтобы закрепиться у власти, не стоит портить отношения с соседями, так как по периметру у границ в каждой из пяти стран проживает большая узбекская диаспора.

Пока узбекский лидер хочет облегчить проживание на приграничных территориях и наладить хорошие отношения с главами соседних стран (приезд в аэропорт, чтобы проводить Атамбаева, тому яркий пример). Но при Каримове Узбекистан никогда не пытался на системной основе использовать узбекское меньшинство в качестве своего влияния. Будет ли сохранена эта политика?

Генеральная прокуратура сегодня возбудила уголовное дело в отношении депутата Аиды Саляновой, кстати, бывшего генпрокурора, за злоупотребления должностным положением (ч.4 ст.304 Уголовного кодекса).

Из политического противостояния последних месяцев уголовное дело в связи с возобновлением адвокатской лицензии Алексею Елисееву имело реальную перспективу. Было видно, что этот эпизод вынуждает нервничать Салянову, как и факт записи ее разговора с бывшим заместителем министра юстиции Мамбеталиевой, которая курировала в министерстве лицензирование.

Таким образом, политическое противостояние обостряется. Теперь нынешний генпрокурор будет расследовать деяние бывшего генпрокурора.