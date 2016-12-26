Аппарат ЖК уточнил, что мужчина, разбивший окно в бюро пропусков, заранее с заявлением не обращался

26 декабря 2016, 18:47 Комментарии

Аппарат Жогорку Кенеша уточнил информацию о том, что мужчина, не попав к спикеру, разбил стекло в общественной приемной.

Как сообщила пресс-служба ЖК, что Акылбек Жолдошев, 1989 года рождения, в общественную приемную Жогорку Кенеша не приходил, писем или заявлений не оставлял, с просьбой о приеме не обращался.

А.Жолдошев напрямую зашел в бюро пропусков, где ему напомнили о необходимости прохождения определенных процедур. В ответ он разбил окно.

Ранее источники сообщали, что утром 26 декабря, уроженец Ошской области, инвалид 1-группы, не попав на прием к спикеру, разбил стекло.