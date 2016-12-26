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Депутаты ЖК рекомендовали протокольно приостановить реорганизацию научно-исследовательских учреждений НАН, - профсоюз НАНДепутаты ЖК рекомендовали протокольно приостановить реорганизацию научно-исследовательских учреждений НАН, - профсоюз НАНСегодня в рубрике "Официально"Сегодня в рубрике "Официально"

Аппарат ЖК уточнил, что мужчина, разбивший окно в бюро пропусков, заранее с заявлением не обращался

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399607-ru.html

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ЦИК признала действительными итоги выборов на двух участках Аламединского айыльного кенеша, где, по заявлению кандидатов в депутаты, члены УИК распивали алкоголь

26 декабря 2016, 18:47       Комментарии

Аппарат Жогорку Кенеша уточнил информацию о том, что мужчина, не попав к спикеру, разбил стекло в общественной приемной.
Как сообщила пресс-служба ЖК, что Акылбек Жолдошев, 1989 года рождения, в общественную приемную Жогорку Кенеша не приходил, писем или заявлений не оставлял, с просьбой о приеме не обращался.
А.Жолдошев напрямую зашел в бюро пропусков, где ему напомнили о необходимости прохождения определенных процедур. В ответ он разбил окно.
Ранее источники сообщали, что утром 26 декабря, уроженец Ошской области, инвалид 1-группы, не попав на прием к спикеру, разбил стекло.

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