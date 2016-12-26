Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

А.Атамбаев выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета близ города СочиА.Атамбаев выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета близ города СочиАппарат ЖК уточнил, что мужчина, разбивший окно в бюро пропусков, заранее с заявлением не обращалсяАппарат ЖК уточнил, что мужчина, разбивший окно в бюро пропусков, заранее с заявлением не обращался

Депутаты ЖК рекомендовали протокольно приостановить реорганизацию научно-исследовательских учреждений НАН, - профсоюз НАН

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399606-ru.html

Похожие новости

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Аиды Саляновой

Нынче главное для депутатов — поздравляшки и обнимашки

В отношении депутата ЖК Аиды Саляновой возбуждено уголовное дело – ГП КР

В спецучреждении в Москве содержится 91 кыргызстанец

Олег Панкратов: "Во всех госучреждениях лампы накаливания поэтапно будут заменены на светодиодные лампы"

26 декабря 2016, 18:50       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша, представители Министерства образования и науки КР, Высшая аттестационная комиссия КР обсудили вопрос реорганизации Академии наук. Об этом 26 декабря сообщила председатель профсоюзного комитета НАН КР Анара Алымкулова.
По ее данным, они рекомендовали комитету по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша протокольно приостановить действие приказов президента НАН КР от 6 декабря "О реорганизации научно-исследовательских учреждений НАН КР", создать межведомственную комиссию с участием депутатов ЖК КР и ученых по реорганизации НАН КР и рекомендовать решение круглого стола на следующее заседание Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.
Ранее сообщалось, на заседании президиума Академии наук 11 ноября 2016 года на основе постановления правительства было решено провести серьезные структурные изменения. Были сокращены штаты 4 вице-президентов, упразднены 9 научно-исследовательских институтов из 25, которые объединены с другими соответствующими научно-исследовательскими учреждениями.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум