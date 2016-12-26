Депутаты ЖК рекомендовали протокольно приостановить реорганизацию научно-исследовательских учреждений НАН, - профсоюз НАН

26 декабря 2016, 18:50 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша, представители Министерства образования и науки КР, Высшая аттестационная комиссия КР обсудили вопрос реорганизации Академии наук. Об этом 26 декабря сообщила председатель профсоюзного комитета НАН КР Анара Алымкулова.

По ее данным, они рекомендовали комитету по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша протокольно приостановить действие приказов президента НАН КР от 6 декабря "О реорганизации научно-исследовательских учреждений НАН КР", создать межведомственную комиссию с участием депутатов ЖК КР и ученых по реорганизации НАН КР и рекомендовать решение круглого стола на следующее заседание Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

Ранее сообщалось, на заседании президиума Академии наук 11 ноября 2016 года на основе постановления правительства было решено провести серьезные структурные изменения. Были сокращены штаты 4 вице-президентов, упразднены 9 научно-исследовательских институтов из 25, которые объединены с другими соответствующими научно-исследовательскими учреждениями.