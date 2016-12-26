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А.Атамбаев выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета близ города Сочи

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399605-ru.html

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26 декабря 2016, 18:54       Комментарии

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