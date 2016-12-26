А.Атамбаев выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета близ города Сочи

26 декабря 2016, 18:54 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 декабря, в рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург (Россия) принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Президент России Владимир Путин поприветствовал глав государств-членов ОДКБ. После протокольного фотографирования участники встречи проводят переговоры в узком составе.

А.Атамбаев в начале своего выступления выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета близ города Сочи и всему братскому народу России. "Мы скорбим вместе с вами", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров. Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".