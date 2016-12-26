Генпрокуратура возбудила дело против своей экс-главы Аиды Саляновой

26 декабря 2016, 18:32 Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. В отношении бывшего генерального прокурора и нынешнего депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Аиды Саляновой возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры КР.

"Генеральной прокуратурой рассмотрены поступившие из Государственного комитета национальной безопасности КР и выделенные в отдельное производство материалы в отношении депутата Жогорку Кенеша Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения генеральным прокурором 26 декабря 2016 года в отношении Саляновой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 304 Уголовного кодекса КР "Злоупотребление должностным положением", расследование которого поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры КР.

В октябре 2016 года одна из газет опубликовала информацию о том, что в 2010 году Салянова, будучи исполняющей обязанности министра юстиции, обновила лицензию юриста Елисеева без его участия. По данным автора, Елисеев перевел активы Максима Бакиева из Кыргызстана в оффшор.

Салянова позже на брифинге в Бишкеке подтвердила, что ранее возобновляла адвокатскую лицензию приближенному Максима Бакиева - Алексею Елисееву. При этом отметила, что не видит в этой ситуации "никакого криминала".