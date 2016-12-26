Пять дней в Бишкеке будут идти предновогодние ярмарки. Адреса

26 декабря 2016, 18:38 Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. С 27 по 31 декабря в Бишкеке будут проходить традиционные предновогодние ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В Ленинском районе столицы атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиевой - Киевской (ТРК "Ош базары").

В Октябрьском районе ярмарку организуют на рынке "Оберон".

В Свердловском районе товары народного потребления можно будет приобрести на ТРК "Аламедин базары" и на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе - между Шопокова и Ибраимова, а пиротехнику - на рынке "Джунхай".

Кроме того, в Бишкеке продолжают работать предновогодние елочные базары:

<ul> <li>в Ленинском районе: на рынке "Дордой-Моторс" (пересечение проспекта Дэн Сяопина с улицей Патриса Лумумбы);</li> <li>в Октябрьском районе: жилой массив "Кара-Жыгач" по улице Анкара (за улицей Менделеева);</li> <li>в Первомайском районе: рынок "Баят" по улице Махатмы Ганди;</li> <li>в Свердловском районе - на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе - между Шопокова и Ибраимова.</li> </ul>