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Пять дней в Бишкеке будут идти предновогодние ярмарки. Адреса

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399603-ru.html

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В столице 27-31 декабря пройдут традиционные предновогодние ярмарки

В каких районах Бишкека и Чуйской области 27 декабря отключат электричество

26 декабря 2016, 18:38       Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. С 27 по 31 декабря в Бишкеке будут проходить традиционные предновогодние ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
В Ленинском районе столицы атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиевой - Киевской (ТРК "Ош базары").
В Октябрьском районе ярмарку организуют на рынке "Оберон".
В Свердловском районе товары народного потребления можно будет приобрести на ТРК "Аламедин базары" и на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе - между Шопокова и Ибраимова, а пиротехнику - на рынке "Джунхай".
Кроме того, в Бишкеке продолжают работать предновогодние елочные базары:
<ul> <li>в Ленинском районе: на рынке "Дордой-Моторс" (пересечение проспекта Дэн Сяопина с улицей Патриса Лумумбы);</li> <li>в Октябрьском районе: жилой массив "Кара-Жыгач" по улице Анкара (за улицей Менделеева);</li> <li>в Первомайском районе: рынок "Баят" по улице Махатмы Ганди;</li> <li>в Свердловском районе - на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе - между Шопокова и Ибраимова.</li> </ul>

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