В отношении депутата ЖК Аиды Саляновой возбуждено уголовное дело – ГП КР

26 декабря 2016, 18:09 Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. В отношении депутата Жогорку Кенеша, бывшего генпрокурора и министра юстиции Аиды Саляновой возбуждено уголовное дело.

"Генеральной прокуратурой КР рассмотрены поступившие из Государственного комитета национальной безопасности КР выделенные в отдельное производство материалы в отношении депутата Жогорку Кенеша КР А.Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ею исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления А.Елисеева", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры КР.

По результатам рассмотрения Генеральным прокурором 26 декабря 2016 года в отношении А.Саляновой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 304 Уголовного Кодекса КР, расследование которого поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры КР.