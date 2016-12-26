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У Азимбека Бекназарова отказали тормоза

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42359_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399599-ru.html

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26 декабря 2016, 18:03       Комментарии

У автомобиля экс-генерального прокурора отказали тормоза. Об этом сообщает его помощник Самсалы Четинбаев.
По его словам, авто оппозиционера врезалось в припаркованную на обочине дороги машину. Состояние здоровья Бекназарова удовлетворительное. Никто в ДТП не пострадал.
По официальным данным, в республике все еще высокие показатели аварийности на дорогах. Депутаты рассматривают поправки в законы, ужесточающие наказание за нарушения правил дорожного движения.
По информации УПМ МВД, в республике с 2003 по 2013 год в результате ДТП погибли 11 тысяч 60 человек, более 65 тысяч получили различные травмы.

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