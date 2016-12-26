Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Двухлетие ЕАЭС: Владимир Путин перечислил основные успехиДвухлетие ЕАЭС: Владимир Путин перечислил основные успехиАлександр Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург на заседания ВЕЭС и ОДКБАлександр Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург на заседания ВЕЭС и ОДКБ

Ремонт Токтогульской ГЭС идет по плану

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42363_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399597-ru.html

Похожие новости

Премьер С.Жээнбеков принял участие в церемонии открытия средней школы в Араванском районе

Уникальный кабель 500 кВ на "Токтогулке" отремонтируют до 10 января

Из России везут запчасти для ремонта Токтогульской ГЭС

В рамках официального визита Президента Ирана в Кыргызстан состоялась церемония подписания двусторонних документов

Языковой вопрос волнует депутатов больше, чем авария на Токтогульской ГЭС

26 декабря 2016, 18:19       Комментарии

Специалисты устраняют неполадку на Токтогульской ГЭС, работы идут круглосуточно. Об этом ИА "24.kg" сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.
По его словам, работа организована по графику. Специалисты из России подтвердили место повреждения. Кабель уже поставили. В течение 2-3 дней пройдут железобетонные работы, дегазация и пуск - по 2 дня.
"Как мы сообщали ранее, выходим на утвержденную дату: 10-15 января второй агрегат станции планируем запустить", - сказал Айбек Калиев.
<ul> <li>Повреждение произошло на кабельной линии 500 кВ, фаза С, ниже муфты на 15 метров. Заменить планируется 28 метров кабеля. Он имеется в резерве. Весной начнется полная замена кабельной линии.</li> </ul> Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум