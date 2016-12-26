В каких районах Бишкека и Чуйской области 27 декабря отключат электричество

26 декабря 2016, 18:19 Комментарии
Завтра, 27 декабря, в некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
— улицы Фирсова и Карагачевая, переулки Озерный и Чаткальски.
С 9:00 до 13:00:
— жилмассив "Кара-Жыгач" (улицы Кара-Жыгач и Кожояр).
С 9:00 до 17:00:
— жилмассив "Ала-Тоо".
С10:00 до 17:00:
— жилмассив "Кара-Жыгач" (район средней школы);
— улицы Репина, Гагарина, Суворова, Дорожная и Серегина.
С 12:00 до 15:00:
— улицы Карагачевая и Широкая, переулок Дорожный.
С 14:00 до 17:00:
— улицы Жумабека, Фрунзе, Семашко и Суюмбаева.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00: — села Арашан и Таш-Мойнок;
— село Маевка (улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельскя, Садовая, Набережная и Совхозная);
— село Тюз;
— город Кара-Балта (улицы Гоголя, Пионерская, Октябрьская, Свердлова, Шопокова, Джамбула, Льва Толстого, Железнодорожная, Жданова. Целинная, Абая, Кожомбердиева, Федорова и Космодемьянской);
— село Сокулук (улицы Фрунзе, 60-лет Киргизии, 40-лет Победы, Степная, Белинского, Калинина, Полярная, Садовая и Новоктябрьская).
В течение дня на 2 часа:
— село Кара-Жыгач (улицы Чон-Багыш, Эгимова, Уметова, Карагул Акмат, Садовая, Достук, Шабдан баатыра, Конура Осмона, Уметалиева и район Панорамы).
С 8:00 до 17:00:
— город Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№ 15, 16).