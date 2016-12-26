В каких районах Бишкека и Чуйской области 27 декабря отключат электричество

26 декабря 2016, 18:19 Комментарии

Завтра, 27 декабря, в некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

— улицы Фирсова и Карагачевая, переулки Озерный и Чаткальски.

С 9:00 до 13:00:

— жилмассив "Кара-Жыгач" (улицы Кара-Жыгач и Кожояр).

С 9:00 до 17:00:

— жилмассив "Ала-Тоо".

С10:00 до 17:00:

— жилмассив "Кара-Жыгач" (район средней школы);

— улицы Репина, Гагарина, Суворова, Дорожная и Серегина.

С 12:00 до 15:00:

— улицы Карагачевая и Широкая, переулок Дорожный.

С 14:00 до 17:00:

— улицы Жумабека, Фрунзе, Семашко и Суюмбаева.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00: — села Арашан и Таш-Мойнок;

— село Маевка (улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельскя, Садовая, Набережная и Совхозная);

— село Тюз;

— город Кара-Балта (улицы Гоголя, Пионерская, Октябрьская, Свердлова, Шопокова, Джамбула, Льва Толстого, Железнодорожная, Жданова. Целинная, Абая, Кожомбердиева, Федорова и Космодемьянской);

— село Сокулук (улицы Фрунзе, 60-лет Киргизии, 40-лет Победы, Степная, Белинского, Калинина, Полярная, Садовая и Новоктябрьская).

В течение дня на 2 часа:

— село Кара-Жыгач (улицы Чон-Багыш, Эгимова, Уметова, Карагул Акмат, Садовая, Достук, Шабдан баатыра, Конура Осмона, Уметалиева и район Панорамы).

С 8:00 до 17:00:

— город Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№ 15, 16).