ММА: в рамках турнира WEF Proffight-14 в Бишкеке прошли 25 поединка

26 декабря 2016, 17:56 Комментарии

В Бишкеке прошел турнир по кулатуу-эртаймаш по правилам смешанных единоборств (MMA) - WEF Proffight-14 Expendables (Неудержимые). Состязания прошли в центре фитнеса и бокса "Strong".

Как сообщили во Всемирной федерации эртаймаш (WEF), в рамках вечера прошли 24 поединка, среди которых 21 встреча завершилась досрочно. В частности, 10 боев завершились техническим нокаутом, 8 - болевым приемом.

Отметим, этот турнир также был матчевой встречей сборной бойцовских клубов Кыргызстана из Москвы против сборной местных клубов.

"На турнире было очень много ярких, захватывающих, зрелищных и драматичных моментов несмотря на то, что турнир продолжался целых 7 часов, тысяча людей, присутствовавших на турнире, не сдвинулись с места и на одном дыхании продолжали следить за поединками. Для спортсменов же подобный турнир явился колоссальным опытом и практикой, в ходе которой можно было еще больше узнать о своих преимуществах и недоработках",- сообщили в федерации.

Результаты боев:

до 57 кг

<li>Мырзамедин Пазылов - Адилет Шералы уулу - победа Пазылова решением судей</li><li>Данияр Жаныбек уулу - Заир Ташматов - ничья</li><li>Акыл Суйунбек уулу - Нуржан Абдыхалилов - победа Абдыхалилова болевым приемом</li><li>Бектурсун Кайыпназар уулу - Азам Эргешов - победа Эргешова техническим нокаутом</li>

до 61 кг

<li>Бакыт Базарбаев - Эламан Додонов - остановка боя в пользу Додонова </li><li>Алманбет Абдывасы уулу - Бостон Анарбаев - победа Абдывасы уулу техническим нокаутом</li><li>Эрлан Муратбек уулу - Медер Тургун уулу - победа Тургун уулу техническим нокаутом</li><li>Бакыт Тойчиев - Жыргалбек Алмазбек уулу - Остановка боя в пользу Тойчиева</li><li>Ариет Бекишов - Абдрахман Жали уулу - победа Бекишева техническим нокаутом</li>

до 66 кг

<li>Рыскелди Садык уулу - Кайратбек Иморов - победа Садык уулу техническим нокаутом</li><li>Уларбек Максатбек уулу - Манас Сатинбаев - победа Максатбек уулу болевым приемом</li><li>Жыргалбек Кубанычбек уулу - Айдар Кабылов - победа Кабылова техническим нокаутом</li><li>Куштарбек Амирбек уулу - Алмазбек Аширбеков - победа Амирбек уулу болевым приемом</li><li>Нурсултан Рахманберди уулу - Нурислам Мирлан уулу - победа Рахманберди уулу решением судей</li>

до 70 кг

<li>Нурбек Абдумалик уулу - Каныбек Жаныбек уулу - победа Жаныбек уулу техническим нокаутом</li><li>Эрнис Оморбеков - Кудайберди Бакиев - победа Бакиева болевым приемом</li><li>Данияр Колбаев - Улукмырза Курсаналы уулу - победа Колбаева техническим нокаутом</li><li>Кубанычбек Туратбек уулу - Алмаз Кулмурзаев - победа Туратбек уулу техническим нокаутом</li><li>Илимбек Токтогулов - Талгат Шатманов - победа Токтогулова болевым приемом</li>

до 77 кг

<li>Кайрат Гуламов - Эркинбек Мансуров - остановка боя в пользу Мансурова</li><li>Манас Темирбеков - Жумабек Айжигит уулу - победа Темирбекова болевым приемом</li><li>Рамазан Гимбатов - Кутманалы Юнусов - победа Гимбатова техническим нокаутом</li>

до 84 кг

<li>Нурбек Жаныбай уулу - Нургазы Калдар уулу - победа Жаныбай уулу болевым приемом</li>

до 93кг

<li>Узак Садырбек уулу - Медер Нурмамат уулу - победа Садырбек уулу болевым приемом</li>