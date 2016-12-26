Президент подписал указ о назначении 4 судей местных судов (фамилии)

26 декабря 2016, 17:50 Комментарии

Совет по отбору судей Кыргызской Республики внес президенту Алмазбеку Атамбаеву предложения по кандидатам на должности судей. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Внесены предложения по кандидатам на должности судей:

- Верховного суда КР - 5 человек;

- местных судов: Кызыл-Кийского (1 чел.) горсуда, Баткенского (1 чел.) и Кадамжайского (1 чел.) райсудов Баткенской области, Таласского горсуда (1 чел.) Таласской области и Нарынского горсуда (1 чел.) Нарынской области - всего 5 кандидатов.

16 декабря президент провел собеседование с некоторыми из кандидатов.

С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов президент по 3 кандидатам на должности судей Верховного суда КР и по 4 кандидатам на должности судей местных судов КР согласился с предложениями названного Совета.

По итогам изучения материалов по претендентам, дополнительно истребованных от различных госорганов сведений и отзывов глава государства вернул 26 декабря 2016 года материалы по 3 кандидатам в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на должности судей Верховного суда будет осуществляться согласно статье 18 конституционного закона "О статусе судей КР".

По кандидатам на должности судей местных судов КР глава государства издал 2 указа.

Первым указом отобранные по конкурсам 4 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией.

Вторым указом назначенные 4 судей направлены для осуществления судейских полномочий:

- в Кызыл-Кийский городской суд: Ахматов Нурлан Тологонович,

- в Баткенский районный суд: Оморов Расул Бактыбекович,

- в Кадамжайский районный суд: Алимбекова Жылдыз Кубанычевна,

- в Нарынский городской суд: Джоробекова Айнагуль Мамаюнусовна.

В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на оставшиеся должности судей местных судов будет осуществляться в соответствии со статьей 18 конституционного закона "О статусе судей КР".