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Подписаны Указы о назначении и направлении судей местных судовПодписаны Указы о назначении и направлении судей местных судовВ Санкт-Петербурге с опозданием начинается заседание Высшего Евразийского экономического советаВ Санкт-Петербурге с опозданием начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета

Президент подписал указ о назначении 4 судей местных судов (фамилии)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399587-ru.html

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Подписаны Указы о назначении и направлении судей местных судов

26 декабря 2016, 17:50       Комментарии

Совет по отбору судей Кыргызской Республики внес президенту Алмазбеку Атамбаеву предложения по кандидатам на должности судей. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Внесены предложения по кандидатам на должности судей:
- Верховного суда КР - 5 человек;
- местных судов: Кызыл-Кийского (1 чел.) горсуда, Баткенского (1 чел.) и Кадамжайского (1 чел.) райсудов Баткенской области, Таласского горсуда (1 чел.) Таласской области и Нарынского горсуда (1 чел.) Нарынской области - всего 5 кандидатов.
16 декабря президент провел собеседование с некоторыми из кандидатов.
С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов президент по 3 кандидатам на должности судей Верховного суда КР и по 4 кандидатам на должности судей местных судов КР согласился с предложениями названного Совета.
По итогам изучения материалов по претендентам, дополнительно истребованных от различных госорганов сведений и отзывов глава государства вернул 26 декабря 2016 года материалы по 3 кандидатам в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.
В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на должности судей Верховного суда будет осуществляться согласно статье 18 конституционного закона "О статусе судей КР".
По кандидатам на должности судей местных судов КР глава государства издал 2 указа.
Первым указом отобранные по конкурсам 4 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией.
Вторым указом назначенные 4 судей направлены для осуществления судейских полномочий:
- в Кызыл-Кийский городской суд: Ахматов Нурлан Тологонович,
- в Баткенский районный суд: Оморов Расул Бактыбекович,
- в Кадамжайский районный суд: Алимбекова Жылдыз Кубанычевна,
- в Нарынский городской суд: Джоробекова Айнагуль Мамаюнусовна.
В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на оставшиеся должности судей местных судов будет осуществляться в соответствии со статьей 18 конституционного закона "О статусе судей КР".

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