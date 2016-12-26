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Президент Беларуси не приехал на саммит ОДКБ и ЕАЭС в Санкт-Петербург

Источник:
http://knews.kg/2016/12/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399585-ru.html

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Саммит ЕАЭС: предложено создать Антикризисный совет

26 декабря 2016, 17:50       Комментарии

Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) 26 октября в Санкт-Петербурге не помешают обсуждению вопросов, связные с интеграцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.
По его словам, "все документы", которые подпишут в понедельник, 26 декабря, "были полностью согласованы в ходе коллегии с белорусскими партнерами" Песков отметил, что подписанные документы будут "просто" направлены в Минск, чтобы Лукашенко "смог их там подписать".
О том, что белорусский лидер не примет участие в саммитах ЕАЭС и ОДКБ в Петербурге стало известно РБК 26 декабря от трех источников, которые знакомы с организацией саммитов.
Как рассказал Песков 23 декабря, на саммите в Санкт-Петербурге будет проведет ряд двусторонних встреч, сообщили "РИА Новости". Пресс-секретарь президент отметил, что Путин "отдельно" пообщается с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Кроме того, Песков отметил, что оба саммита являются неформальными и предновогодними.
На саммите ЕАЭС планируется одобрение общего для пяти стран — участниц совета таможенного кодекса. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Кыргызстан. На саммите ОДКБ планируется обсудить странами-участницами вопрос назначения генерального секретаря организации. Как отметил источник РБК, к повестке саммитов решение президента Белоруссии отношение не имеет.

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